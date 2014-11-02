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Виктор Перес
Статистика
Виктор Перес - статистика
Завершил карьеру
12 января 1988 (38), Альбасете
#20 | Полузащитник
178 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леванте
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
2 : 1
02.11.2014
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 5
18.10.2014
Реал
46' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
0 : 2
27.09.2014
Райо Вальекано
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Гранада
0 : 1
24.09.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Леванте
0 : 5
21.09.2014
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Малага
0 : 0
13.09.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
3 : 0
30.08.2014
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0 : 2
25.08.2014
Вильярреал
57' - 90'
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