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Дани Абало
Статистика
Дани Абало - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1987 (38), Вильягарсиа-де-Ароса
#17 | Полузащитник
177 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лудогорец
7
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Реал
4 : 0
09.12.2014
Лудогорец
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Лудогорец
2 : 2
26.11.2014
Ливерпуль
1' - 69'
3'
Лига чемпионов, 4 тур
Базель
4 : 0
04.11.2014
Лудогорец
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Лудогорец
1 : 0
22.10.2014
Базель
1' - 77'
Лига чемпионов, 2 тур
Лудогорец
1 : 2
01.10.2014
Реал
1' - 90'
56'
Лига чемпионов, 1 тур
Ливерпуль
2 : 1
16.09.2014
Лудогорец
72' - 90'
90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Лудогорец
1 : 0
27.08.2014
ФКСБ
77' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
ФКСБ
1 : 0
19.08.2014
Лудогорец
Был в запасе
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