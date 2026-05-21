Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Греция. Суперлига, 26 тур
Греция. Суперлига, 25 тур
Греция. Суперлига, 24 тур
Греция. Суперлига, 23 тур
Греция. Суперлига, 22 тур
Греция. Суперлига, 21 тур
Греция. Суперлига, 20 тур
Греция. Суперлига, 19 тур
Греция. Суперлига, 18 тур
Греция. Суперлига, 17 тур
Греция. Суперлига, 16 тур
Греция. Суперлига, 15 тур
Греция. Суперлига, 14 тур
Греция. Суперлига, 13 тур
Греция. Суперлига, 12 тур
Греция. Суперлига, 11 тур
Греция. Суперлига, 10 тур