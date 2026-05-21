Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Николас Карелис - статистика

Пансерраикос
24 февраля 1992 (34)
#80 | Нападающий
170 см
Греция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пансерраикос
25
1
3
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 10 тур
Атромитос
6 : 0
21.05.2026
Пансерраикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 9 тур
Пансерраикос
1 : 1
16.05.2026
Панетоликос
46' - 90'
65'
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
1 : 0
12.05.2026
Пансерраикос
82' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
1 : 2
09.05.2026
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
86' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Ларисса
0 : 1
26.04.2026
Пансерраикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Пансерраикос
0 : 4
22.04.2026
Атромитос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
2 : 3
18.04.2026
Пансерраикос
87' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 0
08.04.2026
Астерас
Был в запасе
Греция. Суперлига, 26 тур
Панетоликос
0 : 0
22.03.2026
Пансерраикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 25 тур
Пансерраикос
0 : 0
14.03.2026
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 24 тур
Астерас
0 : 1
08.03.2026
Пансерраикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 23 тур
Пансерраикос
1 : 2
01.03.2026
Олимпиакос
79' - 90'
82'
Греция. Суперлига, 22 тур
Пансерраикос
2 : 1
22.02.2026
Волос
61' - 90'
Греция. Суперлига, 21 тур
Атромитос
2 : 2
16.02.2026
Пансерраикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Пансерраикос
0 : 4
08.02.2026
АЕК
69' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАОК
4 : 1
01.02.2026
Пансерраикос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 18 тур
Ларисса
1 : 0
24.01.2026
Пансерраикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Пансерраикос
2 : 1
17.01.2026
Кифисиас
46' - 90'
90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
3 : 0
11.01.2026
Пансерраикос
59' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Пансерраикос
0 : 2
22.12.2025
Левадиакос
1' - 63'
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
3 : 0
13.12.2025
Пансерраикос
46' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Пансерраикос
0 : 1
08.12.2025
Панетоликос
79' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
3 : 0
29.11.2025
Пансерраикос
65' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Пансерраикос
0 : 3
23.11.2025
Панатинаикос
1' - 57'
Греция. Суперлига, 10 тур
Левадиакос
5 : 2
09.11.2025
Пансерраикос
64' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Пансерраикос
0 : 2
25.10.2025
Ларисса
59' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Волос
2 : 1
19.10.2025
Пансерраикос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
2 : 1
04.10.2025
Астерас
84' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
1 : 1
27.09.2025
Пансерраикос
Был в запасе
Главные новости
Черданцев похвалил «Зенит» за грамотное стратегическое решение
13:41
2
Названы 3 игрока, которых «Балтика» готова продать зимой
13:27
В клубе РПЛ приняли решение по Дзюбе и Кокорину
13:06
Мбаппе объяснил, почему должен получить «Золотой мяч»
12:57
1
Талалаев высказался о наступе Дугласа Сантоса на голову игрока «Балтики»
12:48
8
Слуцкий рассказал об охоте футбольных тарелочниц на игроков
12:39
Орлов сказал, хочет ли Слуцкий возглавить «Зенит»
12:13
4
Два клуба РПЛ заинтересованы в экс-игроке «Манчестер Юнайтед»
11:54
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
2
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+