Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эдуард Богданов - статистика

Завершил карьеру
8 мая 1994 (32), Иркутск
#7 | Нападающий
179 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Иркутск
9
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Иркутск
4 : 1
28.07.2024
Тверь
1' - 11'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Иркутск
3 : 1
07.07.2024
Зенит-2
71' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Звезда
1 : 1
01.07.2024
Иркутск
73' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Иркутск
1 : 0
25.06.2024
Родина-М
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Иркутск
0 : 4
10.06.2024
Сатурн
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Знамя Труда
0 : 1
07.06.2024
Иркутск
74' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
1 : 2
01.06.2024
Иркутск
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Торпедо Вл
0 : 1
26.05.2024
Иркутск
83' - 75'
84'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
77' - 90'
68'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Чертаново
2 : 1
12.05.2024
Иркутск
87' - 75'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Динамо Вг
3 : 0
05.05.2024
Иркутск
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Спартак-2
1 : 0
07.04.2024
Иркутск
76' - 90'
90'
Главные новости
Тюкавин объявил о подготовке к переговорам с европейскими клубами
11:28
1
Основной голкипер одного из клубов РПЛ может уйти по окончании сезона
10:59
2
Экс-тренер 4 клубов РПЛ посоветовал «Зениту» расстаться с некоторыми легионерами
10:48
3
Экс-игрок «Локо»: «Поезда ходят, цены высокие – не понимаю, почему с клубом такое происходит»
10:28
10
Fan ID на матчах клубов РПЛ в Кубке России ввели досрочно
09:52
14
Аршавин определил главного «колхозника» в своих бывших клубах – он играл за «Зенит»
09:38
4
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
2
Российский футболист отметился голом в Сегунде
08:43
Аршавин спрогнозировал, как Мостовой будет выступать за «Локомотив»
08:30
1
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+