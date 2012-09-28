|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -85'
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:3
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|57'
|16.05.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:3
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|10.05.2013
|1' -90'
|Академия Кубань (Краснодар)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|26.04.2013
|Был в запасе
|Ахмат (мол) (Грозный)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|18.04.2013
|81' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:0
|Рубин (мол) (Казань)
|13.04.2013
|Был в запасе
|Спартак М (мол) (Москва)
|2:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.04.2013
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Динамо (мол) (Москва)
|28.09.2012
|82' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:5
|Спартак М (мол) (Москва)