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    Тамерлан Базаев - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Тамерлан
    Отчество Олегович
    Фамилия Базаев
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 января 1995 (28 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 13 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -11' Алания (Владикавказ) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    01.11.2015 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:0 Алания (Владикавказ)
    25.10.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Астрахань (Астрахань)
    18.10.2015 1' -82' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Алания (Владикавказ)
    11.10.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:0 Дружба (Майкоп)
    28.09.2015 1' -29' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Алания (Владикавказ)
    27' 29'
    21.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Ангушт (Назрань)
    14.09.2015 1' -75' Терек-2 (Грозный) 3:0 Алания (Владикавказ)
    07.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    01.09.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 3:0 Алания (Владикавказ)
    25.08.2015 81' -90' Алания (Владикавказ) 2:1 МИТОС (Новочеркасск)
    18.08.2015 1' -72' Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Алания (Владикавказ)
    12.08.2015 Был в запасе Алания (Владикавказ) 1:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    04.08.2015 Был в запасе Астрахань (Астрахань) 1:0 Алания (Владикавказ)
    28.07.2015 1' -46' Алания (Владикавказ) 0:3 Черноморец (Новороссийск)
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