Тамерлан Базаев - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Тамерлан
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Базаев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Имя
|Тамерлан
|Отчество
|Олегович
|Фамилия
|Базаев
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 января 1995 (28 лет)
|Рост
|178
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|13
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -11'
|Алания (Владикавказ)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|01.11.2015
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:0
|Алания (Владикавказ)
|25.10.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Астрахань (Астрахань)
|18.10.2015
|1' -82'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|11.10.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Дружба (Майкоп)
|28.09.2015
|1' -29'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|27' 29'
|21.09.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Ангушт (Назрань)
|14.09.2015
|1' -75'
|Терек-2 (Грозный)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|07.09.2015
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|01.09.2015
|1' -90'
|Афипс (Афипский)
|3:0
|Алания (Владикавказ)
|25.08.2015
|81' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:1
|МИТОС (Новочеркасск)
|18.08.2015
|1' -72'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Алания (Владикавказ)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Астрахань (Астрахань)
|1:0
|Алания (Владикавказ)
|28.07.2015
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)