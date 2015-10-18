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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Черноморец - Алания
Черноморец - Алания: обзор матча 18 октября 2015
Черноморец
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 14 тур
2 : 1
Завершен
Алания
24'
Н. Бояринцев
33'
Н. Бояринцев
58'
Г. Гогичаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Алания
Замена
Д. Михайленко
️️️️
Э. Лусикян
90'
87'
Замена
С. Джиоев
️️️️
В. Макиев
82'
Замена
Д. Кусаев
️️️️
Т. Базаев
76'
Замена
А. Алборов
️️️️
С. Джиоев
Замена
С. Захарченко
️️️️
Н. Бояринцев
75'
65'
Желтая карточка
Г. Кулов
Замена
А. Шевченко
️️️️
Д. Хасцаев
63'
58'
ГОЛ! 2:1!
Г. Гогичаев
Желтая карточка
Б. Мустафаев
52'
46'
Замена
Г. Кулов
️️️️
Р. Маргиев
46'
Замена
Г. Туаев
️️️️
А. Закаев
Замена
А. Абрамов
️️️️
А. Пуляев
46'
ГОЛ! 2:0!
Н. Бояринцев
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Бояринцев
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Иван Комиссаров
ВР
15
Буньямудин Мустафаев
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ЦЗ
21
Батрадз Кокоев
ОП
11
Эдуард Лусикян
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
2
Анатолий Пуляев
ПП
18
Николай Бояринцев
ЦФ
17
Дзамболат Хасцаев
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
3
Арсен Кайтов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Азат Закаев
ОП
8
Руслан Маргиев
ЦП
27
Тамерлан Базаев
ЦП
18
Сослан Джиоев
ЦП
44
Марат Бутуев
ЦП
21
Валерий Макиев
ЦП
15
Георгий Гогичаев
ЦФ
Главный тренер
Заур Тедеев
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
94
Станислав Захарченко
ЦП
5
Дмитрий Михайленко
ЦП
29
Алексей Абрамов
ЦП
24
Анатолий Шевченко
ЦФ
Алания
1
Алан Хайманов
ВР
5
Олег Саккати
ЦЗ
21
Герман Туаев
ЦП
98
Давид Кусаев
ЦП
10
Сослан Джиоев
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
13
Георгий Кулов
ЦФ
3-1-3-2
1
Комиссаров
3
Корнилов
2
Дубовой
96
Кузнецов
21
Кокоев
11
Лусикян
8
Кочубей
2
Пуляев
17
Хасцаев
18
Бояринцев
3-1-5-1
91
Томаев
3
Кайтов
15
Плиев
4
Качмазов
70
Закаев
8
Маргиев
18
Джиоев
44
Бутуев
21
Макиев
27
Базаев
15
Гогичаев
18
Бояринцев
94
Захарченко
94
Захарченко
18
Бояринцев
17
Хасцаев
24
Шевченко
24
Шевченко
17
Хасцаев
11
Лусикян
5
Михайленко
5
Михайленко
11
Лусикян
2
Пуляев
29
Абрамов
29
Абрамов
2
Пуляев
8
Маргиев
13
Кулов
13
Кулов
8
Маргиев
70
Закаев
21
Туаев
21
Туаев
70
Закаев
27
Базаев
98
Кусаев
98
Кусаев
27
Базаев
21
Макиев
10
Джиоев
10
Джиоев
21
Макиев
18
Джиоев
9
Алборов
9
Алборов
18
Джиоев
Остались в запасе
Черноморец
Алания
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
5
Олег Саккати
ЦЗ
1
Алан Хайманов
ВР
Главный тренер
Заур Тедеев
Остались в запасе
32
Игорь Балдин
ЦЗ
13
Артур Ахмеджанов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
5
Олег Саккати
ЦЗ
1
Алан Хайманов
ВР
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Заур Тедеев
Статистика матча Черноморец - Алания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
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Алания
4 : 1
15.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
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0 : 0
08.11.2026
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24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Шутов
(Новочеркасск)
Стадион:
Центральный
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