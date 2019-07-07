Радик Юсупов - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Радик
|Отчество
|Фаильевич
|Фамилия
|Юсупов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1992 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Имя
|Радик
|Отчество
|Фаильевич
|Фамилия
|Юсупов
|Команда
|Мордовия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 января 1992 (31 год)
|Рост
|193
|Вес
|84
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мордовия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2019
|70' -90'
|Мордовия (Саранск)
|0:1
|Нефтехимик (Нижнекамск)