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    Радик Юсупов - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Радик
    Отчество Фаильевич
    Фамилия Юсупов
    Команда Мордовия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 января 1992 (31 год)
    Рост 193
    Вес 84
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.07.2019 70' -90' Мордовия (Саранск) 0:1 Нефтехимик (Нижнекамск)
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