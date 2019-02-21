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Адриан Винтер
Статистика
Адриан Винтер - статистика
Завершил карьеру
8 июля 1986 (40)
#7 | Полузащитник
181 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2018/2019
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
США. МЛС 2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Цюрих
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Наполи
2 : 0
21.02.2019
Цюрих
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Цюрих
1 : 3
14.02.2019
Наполи
1' - 67'
Лига Европы, 6 тур
Лудогорец
1 : 1
13.12.2018
Цюрих
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Цюрих
1 : 2
29.11.2018
АЕК
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Байер
1 : 0
08.11.2018
Цюрих
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Цюрих
3 : 2
25.10.2018
Байер
1' - 58'
Лига Европы, 2 тур
Цюрих
1 : 0
04.10.2018
Лудогорец
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
АЕК
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20.09.2018
Цюрих
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