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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Лудогорец
Цюрих - Лудогорец: обзор матча 04 октября 2018
Цюрих
04.10.2018, четверг, 19:55
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Лудогорец
84'
В. Пальссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Лудогорец
Желтая карточка
Р. Родригес
85'
ГОЛ! 1:0!
В. Пальссон
Пас отдал
Б. Кололли
84'
66'
Желтая карточка
Натанаэль
40'
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
А. Максе
39'
37'
Желтая карточка
Ж. Брандао
21'
Желтая карточка
Марселиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Лудогорец
33
Ренан
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
4-1-4-1
25
Брехнер
17
Бангура
2
Максе
13
Неф
27
Рюгг
71
Криэциу
10
Кололли
8
Домджони
26
Пальссон
27
Шенбехлер
98
Одей
4-1-2-1-2
33
Ренан
40
Сисиньо
25
Натанаэль
27
Моци
3
Недялков
15
Кампаньяро
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Брандао
9
Лукоки
Остались в запасе
Цюрих
Лудогорец
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
7
Марен Хайле-Селасси
ЛВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Остались в запасе
19
Хорхе Броун
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Цюрих - Лудогорец
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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