Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - АЕК
Цюрих - АЕК: обзор матча 29 ноября 2018
Цюрих
29.11.2018, четверг, 20:55
Лига Европы, группа A, 5 тур
1 : 2
Завершен
АЕК
74'
С. Хелифи
38'
А. Янну
85'
И. Тричковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - АЕК
90'
+2
Желтая карточка
Тоньо
85'
ГОЛ! 1:2!
И. Тричковски
Пас отдал
Ж. Томас
77'
Желтая карточка
И. Тричковски
ГОЛ! 1:1!
С. Хелифи
74'
61'
Желтая карточка
Ф. Толемесс
59'
Желтая карточка
Т. Янну
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Янну
Пас отдал
А. Баррера
Желтая карточка
А. Маркезано
36'
Желтая карточка
М. Криезиу
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
17
Умару Бангура
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
94
Салим Хелифи
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
АЕК
25
Тоньо
ВР
19
Томас Янну
ЦЗ
20
Хоан Труйолс
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
8
Акоран Баррера
ЦП
11
Хорхе Ларена
ЦП
15
Факундо Гарсия
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
2
Игор Силва
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
19
Флориан Толемесс
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
3-5-1
25
Брехнер
13
Неф
17
Бангура
31
Криезиу
8
Родригес
8
Домджони
26
Пальссон
19
Маркезано
94
Хелифи
98
Одей
3-3-1-3
25
Тоньо
19
Янну
20
Труйолс
3
Гонсалес
8
Баррера
11
Ларена
15
Гарсия
8
Эвел
19
Толемесс
9
Янну
2
Силва
Остались в запасе
Цюрих
АЕК
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
7
Адриан Винтер
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
21
Жан Гбаяра
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
13
Жоан Томас
ЦФ
31
Константинос Константину
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Главный тренер
Иньяки Астис
Статистика матча Цюрих - АЕК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Цюрих
АЕК
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+