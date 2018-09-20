Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Цюрих
АЕК - Цюрих: обзор матча 20 сентября 2018
АЕК
20.09.2018, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
61'
Б. Кололли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Цюрих
84'
Вторая желтая
П. Янье
78'
Желтая карточка
П. Янье
61'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Кололли
Желтая карточка
Э. Эвел
56'
50'
Желтая карточка
В. Пальссон
28'
Желтая карточка
Х. Криэциу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
25
Тоньо
ВР
2
Игор Силва
ВР
19
Томас Янну
ЦЗ
5
Даниэл Мойсов
ЦЗ
3
Микель Гонсалес
ЦЗ
8
Акоран Баррера
ЦП
11
Тете Тете
ЦП
11
Хорхе Ларена
ЦП
8
Эктор Эвел
АП
10
Иван Тричковски
ЦФ
9
Апостолос Янну
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
18
Па-Моду Янье
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
АЕК
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
15
Факундо Гарсия
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
3-3-1-2
25
Тоньо
19
Янну
5
Мойсов
3
Гонсалес
8
Баррера
11
Тете
11
Ларена
8
Эвел
9
Янну
10
Тричковски
3-1-5-1
25
Брехнер
17
Бангура
27
Рюгг
2
Максе
71
Криэциу
10
Кололли
26
Пальссон
19
Маркезано
18
Янье
94
Хелифи
98
Одей
Остались в запасе
АЕК
Цюрих
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
15
Факундо Гарсия
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
6
Давид Катала
ЦЗ
15
Факундо Гарсия
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
21
Жан Гбаяра
ЦП
19
Флориан Толемесс
ЦФ
13
Жоан Томас
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрис Ванинс
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Иньяки Астис
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча АЕК - Цюрих
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
- : -
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕК
1 : 0
12.10.2026
Омония Арадипу
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
ГСЗ
Новости команд
Все
АЕК
Цюрих
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
«Бейтар» – «АЕК Ларнака»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
АЕК Ларнака – «Кристал Пэлас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
27 февраля
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+