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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лудогорец - Цюрих
Лудогорец - Цюрих: обзор матча 13 декабря 2018
Лудогорец
13.12.2018, четверг, 23:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Цюрих
45+1'
Я. Сверчок
21'
С. Одей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Цюрих
ГОЛ! 1:1!
Я. Сверчок
45'
+1
31'
Желтая карточка
М. Криезиу
21'
ГОЛ! 0:1!
С. Одей
Пас отдал
Б. Кололли
Желтая карточка
Р. Форстер
18'
Желтая карточка
Я. Горальски
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
19
Хорхе Броун
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
6
Яцек Горальски
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
10
Якуб Сверчок
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
94
Салим Хелифи
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Деннис Хедигер
Лудогорец
33
Ренан
ВР
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
3-2-3-1-1
19
Броун
5
Терзиев
25
Натанаэль
13
Форстер
3
Недялков
40
Сисиньо
84
Марселиньо
6
Горальски
18
Дьяков
88
Вандерсон
10
Сверчок
2-5-1
1
Ванинс
17
Бангура
31
Криезиу
10
Кололли
26
Пальссон
7
Винтер
94
Хелифи
8
Домджони
98
Одей
Остались в запасе
Лудогорец
Цюрих
33
Ренан
ВР
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
71
Хекуран Криэциу
ОП
25
Яник Брехнер
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
Главный тренер
Деннис Хедигер
Остались в запасе
33
Ренан
ВР
88
Лукас Саша
ЦП
7
Димо Бакалов
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Жуниор Брандао
ЦФ
Остались в запасе
71
Хекуран Криэциу
ОП
25
Яник Брехнер
ВР
13
Ален Неф
ЦЗ
27
Марко Шенбехлер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Деннис Хедигер
Статистика матча Лудогорец - Цюрих
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
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