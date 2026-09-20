Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Янис Бласвих - статистика

Байер
2 мая 1991 (35), Виллич
#28 | Вратарь
193 см | 86 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
2 : 0
20.09.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Байер
2 : 0
16.09.2026
Целе
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
12.09.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Байер
4 : 0
05.09.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Эльверсберг
3 : 2
29.08.2026
Байер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Байер
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 1
16.05.2026
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 1
09.05.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Байер
4 : 1
02.05.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Кельн
1 : 2
25.04.2026
Байер
1' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Байер
1 : 2
18.04.2026
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия Д
0 : 1
11.04.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Байер
6 : 3
04.04.2026
Вольфсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Хайденхайм
3 : 3
21.03.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Байер
1 : 1
14.03.2026
Бавария
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 3
07.03.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гамбург
0 : 1
04.03.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
1 : 1
28.02.2026
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Унион
1 : 0
21.02.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4 : 0
14.02.2026
Санкт-Паули
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Боруссия М
1 : 1
07.02.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Айнтрахт
1 : 3
31.01.2026
Байер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
1 : 0
24.01.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
1 : 0
17.01.2026
Байер
60' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Байер
1 : 4
10.01.2026
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
РБ Лейпциг
1 : 3
20.12.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Байер
2 : 0
13.12.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсбург
1 : 3
22.11.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
6 : 0
08.11.2025
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Бавария
3 : 0
01.11.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
3 : 4
18.10.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
04.10.2025
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Санкт-Паули
1 : 2
27.09.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
1 : 1
21.09.2025
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Байер
3 : 1
12.09.2025
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
3 : 3
30.08.2025
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер
1 : 2
23.08.2025
Хоффенхайм
Был в запасе
Главные новости
Португальский журналист оценил вызов Роналду в сборную, сравнив его с Месси
08:58
Владельцу «Родины» предложили 4-х российских тренеров
08:15
3
Первая тренерская отставка в РПЛ, скандал в «Ростове», приступ Халка и другие новости
02:00
Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»: «Не дай бог, что-то с ними случится»
01:50
1
Слуцкий раскрыл фразу, которую чаще всего слышит от людей на улице
01:40
Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените»
01:20
Селюк объяснил, почему взял бы Дзюбу в «Спартак»
01:10
1
Талалаев определил лучшего защитника в новом сезоне РПЛ
01:00
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+