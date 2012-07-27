|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА (мол)
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2013
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|17.05.2013
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Академия Кубань (Краснодар)
|03.05.2013
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Ахмат (мол) (Грозный)
|27.04.2013
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|16.03.2013
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|6:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|08.03.2013
|Был в запасе
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|1:1
|ЦСКА (мол) (Москва)
|29.09.2012
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:1
|Динамо (мол) (Москва)
|11.08.2012
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:2
|Анжи (мол) (Махачкала)
|03.08.2012
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|0:2
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|27.07.2012
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:1
|ЦСКА (мол) (Москва)