Алексей Майер - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Майер
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|77
|Имя
|Алексей
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Майер
|Команда
|Якутия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 1995 (28 лет)
|Рост
|174
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Якутия
|11
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2015
|76' -90'
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|2:2
|Якутия (Якутск)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Динамо (Барнаул)
|19.10.2015
|78' -90'
|Якутия (Якутск)
|3:5
|Новокузнецк (Новокузнецк)
|12.10.2015
|Был в запасе
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|09.10.2015
|1' -72'
|Якутия (Якутск)
|0:3
|Смена (Комсомольск-на-Амуре)
|22.09.2015
|42' -90'
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|1:0
|Якутия (Якутск)
|19.09.2015
|40' -90'
|Чита (Чита)
|2:1
|Якутия (Якутск)
|69'
|12.09.2015
|62' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:0
|Иртыш (Омск)
|09.09.2015
|75' -90'
|Якутия (Якутск)
|1:1
|Томь-2 (Томск)
|02.09.2015
|69' -90'
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Якутия (Якутск)
|30.08.2015
|73' -90'
|Томь-2 (Томск)
|3:1
|Якутия (Якутск)
|23.08.2015
|39' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:1
|Сибирь-2 (Новосибирск)
|60'
|20.08.2015
|76' -90'
|Якутия (Якутск)
|2:2
|Чита (Чита)
|80'