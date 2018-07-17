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    Айдар Лисинков - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Айдар
    Отчество Игоревич
    Фамилия Лисинков
    Команда Сокол
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 января 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Томь 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.09.2018 1' -90' Томь (Томск) 4:1 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    26.08.2018 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 1:1 Томь (Томск)
    18.08.2018 24' -90' Томь (Томск) 3:0 Армавир (Армавир)
    12.08.2018 Был в запасе Томь (Томск) 0:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    08.08.2018 Был в запасе Томь (Томск) 1:1 Балтика (Калининград)
    04.08.2018 Был в запасе Томь (Томск) 1:0 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    29.07.2018 Был в запасе Томь (Томск) 2:0 Ротор (Волгоград)
    22.07.2018 88' -90' Химки (Химки) 0:1 Томь (Томск)
    17.07.2018 Был в запасе Томь (Томск) 2:0 Факел (Воронеж)
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