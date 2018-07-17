Айдар Лисинков - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Айдар
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лисинков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Айдар
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Лисинков
|Команда
|Сокол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Томь (Томск)
|4:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:1
|Томь (Томск)
|18.08.2018
|24' -90'
|Томь (Томск)
|3:0
|Армавир (Армавир)
|12.08.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|08.08.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Балтика (Калининград)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|29.07.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:0
|Ротор (Волгоград)
|22.07.2018
|88' -90'
|Химки (Химки)
|0:1
|Томь (Томск)
|17.07.2018
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:0
|Факел (Воронеж)