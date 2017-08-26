Джо Мэйсон - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Мэйсон
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1991 (31 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Мэйсон
|Команда
|Милтон Кинс Донс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Плимут
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|13 мая 1991 (31 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бертон Альбион
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:2
|Сандерленд (Сандерленд)
|13.10.2017
|1' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|0:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.09.2017
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|12.09.2017
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|0:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|09.09.2017
|1' -90'
|Лидс (Лидс)
|5:0
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|26.08.2017
|Был в запасе
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|1:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)