Винисиус - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Оливейра Франко
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампо Гранде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Винисиус
|Фамилия
|Оливейра Франко
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кампо Гранде
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 мая 1986 (36 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АПОЭЛ
|10
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2017
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21.11.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:6
|Реал (Мадрид)
|01.11.2017
|1' -90'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:1
|АПОЭЛ (Никосия)
|17.10.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|1:1
|Боруссия (Дортмунд)
|26.09.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|0:3
|Тоттенхэм (Лондон)
|51'
|13.09.2017
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|3:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|23.08.2017
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|21'
|15.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:0
|Славия (Прага)
|02.08.2017
|1' -90'
|АПОЭЛ (Никосия)
|4:0
|Вииторул (Констанца)
|44'
|26.07.2017
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)