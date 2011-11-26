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    Аскер Наджафалиев - статистика

    #60 | Защитник
    Имя Аскер
    Фамилия Наджафалиев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 июня 1994 (28 лет)
    Рост 181
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2011 81' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
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