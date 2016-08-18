Панайотис Гликос - статистика
#71 | Вратарь
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Гликос
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Панайотис
|Фамилия
|Гликос
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волос
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 октября 1986 (36 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|9
|-8
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2017
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|16.02.2017
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:3
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|08.12.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Слован (Либерец)
|24.11.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:3
|ПАОК (Салоники)
|03.11.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Карабах (Агдам)
|20.10.2016
|1' -90'
|Карабах (Агдам)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|29.09.2016
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|15.09.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Фиорентина (Флоренция)
|25.08.2016
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|Динамо (Тбилиси)
|18.08.2016
|1' -90'
|Динамо (Тбилиси)
|0:3
|ПАОК (Салоники)