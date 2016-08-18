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    Панайотис Гликос - статистика

    #71 | Вратарь
    Имя Панайотис
    Фамилия Гликос
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Волос
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 10 октября 1986 (36 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
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