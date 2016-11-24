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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фиорентина - ПАОК
Фиорентина - ПАОК: обзор матча 24 ноября 2016
Фиорентина
24.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 5 тур
2 : 3
Завершен
ПАОК
33'
Ф. Бернардески
50'
Х. Бабакар
5'
Е. Шахов
26'
Джалма
90+3'
Г. Родригеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - ПАОК
90'
+3
ГОЛ! 2:3!
Г. Родригеш
85'
Желтая карточка
Д. Пелкас
83'
Замена
Й. Мистакидис
️️️️
Е. Шахов
Замена
Й. Иличич
️️️️
К. Тельо
83'
71'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Джалма
Замена
К. Санчес
️️️️
С. Кристофоро
66'
63'
Желтая карточка
М. Леовац
61'
Замена
М. Тиам
️️️️
Э. Кулурис
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
Х. Милич
51'
ГОЛ! 2:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
Д. Астори
50'
45'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бернардески
Пас отдал
Х. Бабакар
33'
26'
ГОЛ! 0:2!
Джалма
Пас отдал
Г. Родригеш
5'
ГОЛ! 0:1!
Е. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
2
Гонсало
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
19
Хрвойе Милич
ЛП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
15
Матиас Весино
ЦП
41
Себастьян Кристофоро
ЦП
47
Милан Бадель
АП
10
Федерико Бернардески
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
59
Гойко Цимирот
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
28
Евгений Шахов
ПП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
10
Джалма
РФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
15
Карлос Санчес
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
27
Йоаннис Мистакидис
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
3-3-3-1
19
Леццерини
2
Гонсало
4
Томович
13
Астори
19
Милич
41
Кристофоро
15
Весино
37
Тельо
47
Бадель
10
Бернардески
15
Бабакар
4-3-1-2
23
Бркич
15
Креспо
15
Варела
3
Лео Матос
22
Леовац
28
Шахов
87
Каньяс
59
Цимирот
10
Родригеш
10
Джалма
9
Кулурис
19
Милич
14
Кьеза
14
Кьеза
19
Милич
41
Кристофоро
15
Санчес
15
Санчес
41
Кристофоро
37
Тельо
72
Иличич
72
Иличич
37
Тельо
9
Кулурис
9
Тиам
9
Тиам
9
Кулурис
10
Джалма
10
Пелкас
10
Пелкас
10
Джалма
28
Шахов
27
Мистакидис
27
Мистакидис
28
Шахов
Остались в запасе
Фиорентина
ПАОК
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
13
Карлос Сальседо
ЦЗ
9
Мауро Сарате
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
71
Панайотис Гликос
ВР
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Фиорентина - ПАОК
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Главный судья:
Штефан Клосснер
(Берн)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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