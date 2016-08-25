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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПАОК - Динамо Тб
ПАОК - Динамо Тб: обзор матча 25 августа 2016
ПАОК
25.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Динамо Тб
5'
Г. Родригеш
45'
Г. Цавеллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Динамо Тб
ГОЛ! 2:0!
Г. Цавеллас
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
5'
Начало матча
Статистика матча ПАОК - Динамо Тб
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Динамо Тб
- : -
20.11.2026
Торпедо
Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 31 тур
Динамо Тб
0 : 0
31.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 30 тур
Рустави
0 : 2
23.10.2026
Динамо Тб
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Динамо Тб
3 : 1
18.10.2026
Спаэри
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Динамо Бт
1 : 0
11.10.2026
Динамо Тб
Информация о матче
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ПАОК
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