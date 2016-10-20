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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Карабах - ПАОК
Карабах - ПАОК: обзор матча 20 октября 2016
Карабах
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
2 : 0
Завершен
ПАОК
56'
Д. Кинтана
87'
Р. Амиргулиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карабах - ПАОК
Замена
В. Надиров
️️️️
М. Муарем
90'
+3
Замена
Н. Алескеров
️️️️
Д. Кинтана
90'
ГОЛ! 2:0!
Р. Амиргулиев
Пас отдал
М. Муарем
87'
Желтая карточка
Р. Амиргулиев
80'
77'
Замена
Э. Кулурис
️️️️
Джалма
Замена
М. Эмрели
️️️️
Д. Ндлову
76'
Желтая карточка
Д. Ндлову
73'
66'
Замена
Ф. Перейра
️️️️
М. Тиам
59'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинтана
Пас отдал
М. Медведев
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карабах
23
Ибрахим Сехич
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
25
Анси Аголли
ЦЗ
5
Максим Медведев
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
15
Рахид Амиргулиев
ЦП
20
Ричард Алмейда
ЦП
10
Дани Кинтана
ПП
10
Муарем Муарем
ЛФ
9
Дино Ндлову
ЦФ
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
ПАОК
71
Панайотис Гликос
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
28
Евгений Шахов
АП
59
Гойко Цимирот
ПП
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ивич
Карабах
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
10
Намик Алескеров
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
11
Махир Эмрели
ЦФ
ПАОК
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
14
Факундо Перейра
ЦП
8
Харилаос Харисис
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-1-3-2
23
Сехич
14
Садыгов
25
Аголли
5
Медведев
15
Гусейнов
2
Гараев
15
Амиргулиев
20
Алмейда
10
Кинтана
10
Муарем
9
Ндлову
4-3-2-1
71
Гликос
3
Лео Матос
15
Креспо
15
Варела
22
Леовац
59
Цимирот
9
Тиам
87
Каньяс
28
Шахов
10
Родригеш
10
Джалма
10
Кинтана
10
Алескеров
10
Алескеров
10
Кинтана
10
Муарем
17
Надиров
17
Надиров
10
Муарем
9
Ндлову
11
Эмрели
11
Эмрели
9
Ндлову
9
Тиам
14
Перейра
14
Перейра
9
Тиам
87
Каньяс
21
Бисесвар
21
Бисесвар
87
Каньяс
10
Джалма
9
Кулурис
9
Кулурис
10
Джалма
Остались в запасе
Карабах
ПАОК
9
Абель Руис
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Владимир Ивич
Остались в запасе
9
Абель Руис
ЦФ
1
Шахруддин Махаммадалиев
ВР
18
Ильгар Гурбанов
ЦП
7
Джошгун Диниев
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
Главный тренер
Гурбан Гурбанов
Главный тренер
Владимир Ивич
Статистика матча Карабах - ПАОК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Кяпаз
- : -
22.11.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Карабах
0 : 1
06.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Габала
0 : 0
31.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Сабах
0 : 0
25.10.2026
Карабах
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Карабах
3 : 3
17.10.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Имишли
0 : 2
11.10.2026
Карабах
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
- : -
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 3
12.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова
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