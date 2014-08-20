Алеш Мертель - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Мертель
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
|Имя
|Алеш
|Фамилия
|Мертель
|Команда
|Марибор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Крань
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марибор
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2014
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|0:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.11.2014
|1' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:1
|Марибор (Марибор)
|05.11.2014
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Челси (Лондон)
|21.10.2014
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|6:0
|Марибор (Марибор)
|30.09.2014
|1' -80'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:1
|Марибор (Марибор)
|76'
|17.09.2014
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Спортинг (Лиссабон)
|26.08.2014
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:1
|Марибор (Марибор)
|20.08.2014
|81' -90'
|Марибор (Марибор)
|1:1
|Селтик (Глазго)