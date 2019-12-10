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Тхулани Сереро
Статистика
Тхулани Сереро - статистика
Завершил карьеру
11 апреля 1990 (36), Совето
#17 | Полузащитник
172 см
ЮАР
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Голландия. Эредивизие 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Голландия. Эредивизие 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Голландия. Эредивизие 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Голландия. Эредивизие 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
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Голландия. Эредивизие 2013/2014
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Лига чемпионов 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аякс
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Аякс
0 : 1
10.12.2019
Валенсия
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Лилль
0 : 2
27.11.2019
Аякс
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Аякс
0 : 1
23.10.2019
Челси
Был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
Валенсия
0 : 3
02.10.2019
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Аякс
3 : 0
17.09.2019
Лилль
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Аякс
2 : 0
28.08.2019
АПОЭЛ
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
АПОЭЛ
0 : 0
20.08.2019
Аякс
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 раунд
Аякс
3 : 2
13.08.2019
ПАОК
Был в запасе
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