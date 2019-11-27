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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Аякс
Лилль - Аякс: обзор матча 27 ноября 2019
Лилль
27.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
2'
Х. Зиеш
59'
К. Промес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Аякс
85'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Л. Реми
️️️️
Ю. Языджи
82'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Б. Андре
77'
Замена
Л. Араухо
️️️️
Ж. Бамба
72'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Промес
Пас отдал
Х. Зиеш
46'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Н. Мазрауи
45'
+2
Замена
Н. Ланг
️️️️
З. Лабиад
Желтая карточка
В. Осимхен
37'
Желтая карточка
Рейнилду
29'
27'
Желтая карточка
Н. Мазрауи
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Зиеш
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
10
Квинси Промес
ЛВ
6
Донни ван де Бек
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
17
Тхулани Сереро
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
8
Шека
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
6
Сим Де Йонг
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
17
Рейнилду
35
Джало
6
Габриэль
2
Челик
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
45
Осимхен
4-3-3
24
Онана
8
Дест
3
Мазрауи
6
Мартинес
3
Тальяфико
6
ван де Бек
22
Зиеш
17
Сереро
10
Тадич
52
Лабиад
10
Промес
21
Андре
8
Саншеш
8
Саншеш
21
Андре
19
Бамба
7
Араухо
7
Араухо
19
Бамба
97
Языджи
14
Реми
14
Реми
97
Языджи
3
Мазрауи
4
Альварес
4
Альварес
3
Мазрауи
22
Зиеш
6
Де Йонг
6
Де Йонг
22
Зиеш
52
Лабиад
70
Ланг
70
Ланг
52
Лабиад
Остались в запасе
Лилль
Аякс
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
8
Шека
ЦП
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
18
Рэзван Марин
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Лилль - Аякс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Пьер Моруа
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