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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Валенсия
Аякс - Валенсия: обзор матча 10 декабря 2019
Аякс
10.12.2019, вторник, 23:00
Лига чемпионов, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
24'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Валенсия
90'
+5
Замена
Э. Мангала
️️️️
Ф. Торрес
Желтая карточка
Д. Тадич
90'
+4
90'
+3
Красная карточка
Г. Паулиста
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Н. Тальяфико
89'
86'
Желтая карточка
М. Вальехо
Желтая карточка
Д. ван де Бек
83'
81'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
А. Онана
81'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
79'
79'
Желтая карточка
Хауме
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Н. Ланг
70'
54'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
Замена
С. Дест
️️️️
Э. Альварес
46'
24'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Ф. Торрес
Желтая карточка
Э. Альварес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
70
Ноа Ланг
ЦП
22
Хаким Зиеш
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Аякс
14
Бруну Варела
ВР
8
Серджино Дест
ПЗ
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
22
Висенте Эскердо
ЦП
3-3-3-1
24
Онана
3
Тальяфико
34
Велтман
6
Мартинес
17
Блинд
4
Альварес
3
Мазрауи
70
Ланг
22
Зиеш
6
ван де Бек
10
Тадич
3-1-3-1-2
1
Хауме
3
Паулиста
4
Дьякаби
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
7
Солер
14
Торрес
9
Гамейро
19
Родриго
4
Альварес
8
Дест
8
Дест
4
Альварес
3
Тальяфико
6
Де Йонг
6
Де Йонг
3
Тальяфико
70
Ланг
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
70
Ланг
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
14
Торрес
5
Мангала
5
Мангала
14
Торрес
Остались в запасе
Аякс
Валенсия
14
Бруну Варела
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
14
Бруну Варела
ВР
17
Тхулани Сереро
ЦП
18
Рэзван Марин
ЦП
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
14
Тьерри Корреа
ПЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Аякс - Валенсия
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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