Флориан Мадер - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Мадер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иннсбрук
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Имя
|Флориан
|Фамилия
|Мадер
|Команда
|Аустрия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иннсбрук
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 сентября 1982 (40 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аустрия
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|4:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|26.11.2013
|70' -90'
|Порту (Порту)
|1:1
|Аустрия (Вена)
|06.11.2013
|1' -68'
|Атлетико (Мадрид)
|4:0
|Аустрия (Вена)
|22.10.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|01.10.2013
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Аустрия (Вена)
|18.09.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:1
|Порту (Порту)
|27.08.2013
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:3
|Динамо (Загреб)
|5'
|21.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Загреб)
|0:2
|Аустрия (Вена)
|64'