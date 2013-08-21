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    Флориан Мадер - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Флориан
    Фамилия Мадер
    Команда Аустрия
    Состав Основной
    Родной город Иннсбрук
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
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