Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Нельсон Оливейра - статистика

Витория Гимараеш
8 августа 1991 (35), Барселуш
#7 | Нападающий
186 см | 82 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Витория Гимараеш
26
3/-1
1
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
25.04.2026
Риу Аве
81' - 90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Жил Висенте
0 : 1
18.04.2026
Витория Гимараеш
74' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
АВС
1 : 1
11.04.2026
Витория Гимараеш
70' - 90'
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 0
21.03.2026
Витория Гимараеш
1' - 59'
Португалия. Примейра, 26 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
14.03.2026
Фамаликан
1' - 62'
Португалия. Примейра, 25 тур
Санта-Клара
2 : 0
08.03.2026
Витория Гимараеш
55' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Брага
3 : 2
21.02.2026
Витория Гимараеш
1' - 61'
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
46' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Арука
3 : 2
07.02.2026
Витория Гимараеш
1' - 78'
Португалия. Примейра, 20 тур
Витория Гимараеш
1 : 0
30.01.2026
Морейренcе
1' - 63'
Португалия. Примейра, 17 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
02.01.2026
Насьональ
1' - 59'
Португалия. Примейра, 15 тур
Витория Гимараеш
1 : 4
23.12.2025
Спортинг
67' - 87'
87'
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
0 : 1
13.12.2025
Витория Гимараеш
67' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Витория Гимараеш
0 : 0
08.12.2025
Жил Висенте
1' - 62'
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
4 : 0
28.11.2025
АВС
1' - 65'
14'
Португалия. Примейра, 11 тур
Тондела
0 : 1
08.11.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Витория Гимараеш
0 : 3
01.11.2025
Бенфика
73' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Фамаликан
2 : 0
26.10.2025
Витория Гимараеш
79' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
04.10.2025
Санта-Клара
1' - 46'
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
2 : 0
28.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2025
Брага
1' - 81'
45'
45'
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
1' - 64'
33'
Португалия. Примейра, 4 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
30.08.2025
Арука
1' - 70'
67'
Португалия. Примейра, 3 тур
Морейренcе
2 : 0
23.08.2025
Витория Гимараеш
1' - 65'
Португалия. Примейра, 2 тур
Витория Гимараеш
3 : 2
16.08.2025
Эшторил
1' - 71'
52'
43'
Португалия. Примейра, 1 тур
Порту
3 : 0
11.08.2025
Витория Гимараеш
56' - 90'
90'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
3
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+