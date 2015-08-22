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    Артем Геворкян - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Артем
    Фамилия Геворкян
    Команда СКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 21 мая 1993 (29 лет)
    Рост 175
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА 15 6 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    01.11.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 2:1 СКА (Ростов-на-Дону)
    25.10.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:2 Афипс (Афипский)
    90'
    19.10.2015 1' -90' Краснодар-2 (Краснодар) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    11.10.2015 1' -86' СКА (Ростов-на-Дону) 0:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    04.10.2015 1' -78' Алания (Владикавказ) 0:3 СКА (Ростов-на-Дону)
    14'
    28.09.2015 1' -90' Ангушт (Назрань) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    07.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    90'
    01.09.2015 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    22.08.2015 1' -87' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Дружба (Майкоп)
    73'
    18.08.2015 1' -90' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    12.08.2015 1' -45' СКА (Ростов-на-Дону) 2:1 Терек-2 (Грозный)
    44' 45'
    04.08.2015 1' -69' Афипс (Афипский) 1:0 СКА (Ростов-на-Дону)
    28.07.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 0:3 Краснодар-2 (Краснодар)
    19.07.2015 1' -80' Астрахань (Астрахань) 0:2 СКА (Ростов-на-Дону)
    25'
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