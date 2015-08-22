Артем Геворкян - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Геворкян
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Геворкян
|Команда
|СКА
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|175
|Вес
|69
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|СКА
|15
|6
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.11.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|01.11.2015
|1' -90'
|Терек-2 (Грозный)
|2:1
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25.10.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Афипс (Афипский)
|90'
|19.10.2015
|1' -90'
|Краснодар-2 (Краснодар)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|11.10.2015
|1' -86'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
|04.10.2015
|1' -78'
|Алания (Владикавказ)
|0:3
|СКА (Ростов-на-Дону)
|14'
|28.09.2015
|1' -90'
|Ангушт (Назрань)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|07.09.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|90'
|01.09.2015
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|22.08.2015
|1' -87'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|4:1
|Дружба (Майкоп)
|73'
|18.08.2015
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|12.08.2015
|1' -45'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Терек-2 (Грозный)
|44' 45'
|04.08.2015
|1' -69'
|Афипс (Афипский)
|1:0
|СКА (Ростов-на-Дону)
|28.07.2015
|1' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|0:3
|Краснодар-2 (Краснодар)
|19.07.2015
|1' -80'
|Астрахань (Астрахань)
|0:2
|СКА (Ростов-на-Дону)
|25'