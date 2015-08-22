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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
СКА-Ростов - Дружба
СКА-Ростов - Дружба: обзор матча 22 августа 2015
СКА-Ростов
22.08.2015, суббота, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 6 тур
4 : 1
Завершен
Дружба
5'
А. Подбельцев
10'
В. Ларинов
52'
Е. Пронин
73'
А. Геворкян
72'
А. Устюжанин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Ростов - Дружба
Замена
Е. Охрименко
️️️️
А. Геворкян
87'
Замена
А. Федоров
️️️️
Н. Казаченко
85'
82'
Замена
А. Капов
️️️️
Е. Гурулев
Замена
Д. Вебер
️️️️
Е. Пронин
80'
ГОЛ! 4:1!
А. Геворкян
73'
72'
ГОЛ! 3:1!
А. Устюжанин
Замена
С. Рябоконь
️️️️
В. Ларинов
66'
63'
Замена
А. Кравченко
️️️️
А. Конов
Замена
Р. Ходунов
️️️️
Т. Кудзиев
59'
58'
Замена
А. Делок
️️️️
А. Мендель
Желтая карточка
В. Ларинов
55'
ГОЛ! 3:0!
Е. Пронин
52'
50'
Желтая карточка
А. Мендель
46'
Замена
А. Устюжанин
️️️️
Р. Дудин
46'
Замена
М. Муков
️️️️
Г. Бугулов
40'
Желтая карточка
Е. Гурулев
ГОЛ! 2:0!
В. Ларинов
10'
ГОЛ! 1:0!
А. Подбельцев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Ростов
61
Иннокентий Колесов
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
3
Николай Казаченко
ЦЗ
3
Михаил Борисов
ЦЗ
6
Артем Соболь
ЦП
13
Евгений Пронин
ЦП
77
Девико Хинчагов
ЦП
11
Влад Ларинов
ЦП
52
Таймураз Кудзиев
ЦП
9
Александр Подбельцев
ЦФ
61
Артем Геворкян
ЦФ
Дружба
66
Максим Швагирев
ВР
42
Евгений Гурулев
ЦЗ
55
Жантемир Соблиров
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
18
Абрек Муков
ЦЗ
7
Амир Конов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
19
Роман Дудин
ЦП
93
Ризван Ахмедханов
АП
22
Денис Павлов
ЦФ
Главный тренер
Калин Степанян
СКА-Ростов
95
Сергей Будко
ВР
3
Степан Рябоконь
ЦЗ
15
Александр Федоров
ЦЗ
5
Евгений Охрименко
ПЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
81
Роман Ходунов
ЦФ
Дружба
16
Станислав Меланченко
ВР
4
Мурат Муков
ЦЗ
17
Руслан Таклиев
ЦЗ
13
Аскер Делок
АП
7
Андрей Кравченко
ЦФ
14
Андрей Устюжанин
ЦФ
14
Артур Капов
ЦФ
3-5-2
61
Колесов
5
Мироник
3
Борисов
3
Казаченко
13
Пронин
77
Хинчагов
11
Ларинов
52
Кудзиев
6
Соболь
61
Геворкян
9
Подбельцев
3-3-1-2-1
66
Швагирев
28
Бугулов
18
Муков
7
Конов
42
Гурулев
8
Мендель
55
Соблиров
19
Дудин
93
Ахмедханов
7
Джамилов
22
Павлов
11
Ларинов
3
Рябоконь
3
Рябоконь
11
Ларинов
3
Казаченко
15
Федоров
15
Федоров
3
Казаченко
61
Геворкян
5
Охрименко
5
Охрименко
61
Геворкян
13
Пронин
11
Вебер
11
Вебер
13
Пронин
52
Кудзиев
81
Ходунов
81
Ходунов
52
Кудзиев
8
Мендель
13
Делок
13
Делок
8
Мендель
7
Конов
7
Кравченко
7
Кравченко
7
Конов
19
Дудин
14
Устюжанин
14
Устюжанин
19
Дудин
42
Гурулев
14
Капов
14
Капов
42
Гурулев
28
Бугулов
4
Муков
4
Муков
28
Бугулов
Остались в запасе
СКА-Ростов
Дружба
95
Сергей Будко
ВР
17
Руслан Таклиев
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Остались в запасе
95
Сергей Будко
ВР
Остались в запасе
17
Руслан Таклиев
ЦЗ
16
Станислав Меланченко
ВР
Главный тренер
Калин Степанян
Статистика матча СКА-Ростов - Дружба
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/16 финала
Спартак Т
1 : 1
12.08.2026
СКА-Ростов
Россия. Кубок, 1/32 финала
СКА-Ростов
2 : 2
29.07.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
СКА-Ростов
2 : 2
25.11.2023
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 7 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
19.11.2023
СКА-Ростов
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 6 тур
СКА-Ростов
1 : 0
15.11.2023
Победа
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Дружба
1 : 0
31.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Дружба
2 : 1
17.10.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Ростов-2
0 : 0
10.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Дружба
4 : 0
03.10.2026
Нефтяник
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Ермаков
(Краснодар)
Стадион:
Локомотив
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