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Адам Мэттьюз
Статистика
Адам Мэттьюз - статистика
Завершил карьеру
13 января 1992 (34), Суонси
#3 | Защитник
178 см
Уэльс
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Селтик
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/8 финала
Ювентус
2 : 0
06.03.2013
Селтик
1' - 52'
Лига чемпионов, 1/8 финала
Селтик
0 : 3
12.02.2013
Ювентус
59' - 90'
Лига чемпионов, 6 тур
Селтик
2 : 1
05.12.2012
Спартак
71' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Бенфика
2 : 1
20.11.2012
Селтик
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 тур
Селтик
2 : 1
07.11.2012
Барселона
1' - 90'
Лига чемпионов, 3 тур
Барселона
2 : 1
23.10.2012
Селтик
Был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Селтик
0 : 0
19.09.2012
Бенфика
1' - 90'
Лига чемпионов, 4 раунд
Селтик
2 : 0
29.08.2012
Хельсингборг
1' - 76'
45'
Лига чемпионов, 4 раунд
Хельсингборг
0 : 2
21.08.2012
Селтик
1' - 90'
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