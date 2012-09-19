Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Бенфика
Селтик - Бенфика: обзор матча 19 сентября 2012
Селтик
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 1 тур
0 : 0
Завершен
Бенфика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Бенфика
90'
+2
Желтая карточка
Б. Сезар
Желтая карточка
С. Браун
89'
83'
Замена
Нолито
️️️️
Н. Гайтан
70'
Замена
Б. Сезар
️️️️
Родриго
Замена
Г. Хупер
️️️️
Э. Исагирре
66'
63'
Замена
О. Кардосо
️️️️
П. Аймар
Замена
Т. Рогне
️️️️
М. Лустиг
63'
57'
Желтая карточка
П. Аймар
47'
Желтая карточка
Н. Матич
Желтая карточка
Э. Исагирре
34'
Желтая карточка
В. Ваньяма
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Бенфика
1
Артур
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
30
Пол Слэйн
ЦФ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
88
Гари Хупер
ЦФ
Бенфика
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
3
Нолито
ЦФ
9
Лима
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3-2-3-1-1
17
Форстер
6
Уилсон
4
Малгрю
23
Лустиг
3
Исагирре
3
Мэттьюз
15
Коммонс
8
Браун
2
Ваньяма
49
Форрест
20
Мику
4-1-3-1-1
1
Артур
24
Гарай
33
Жардел
34
Алмейда
10
Мельгарехо
18
Матич
11
Сальвио
33
Перес
10
Гайтан
10
Аймар
19
Родриго
23
Лустиг
4
Рогне
4
Рогне
23
Лустиг
3
Исагирре
88
Хупер
88
Хупер
3
Исагирре
19
Родриго
11
Сезар
11
Сезар
19
Родриго
10
Гайтан
3
Нолито
3
Нолито
10
Гайтан
10
Аймар
7
Кардосо
7
Кардосо
10
Аймар
Остались в запасе
Селтик
Бенфика
30
Пол Слэйн
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
30
Пол Слэйн
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
11
Ноуиоуи Лассад
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Остались в запасе
13
Паулу Лопеш
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Лима
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Селтик - Бенфика
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Селтик Парк
Новости команд
Все
Селтик
Бенфика
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Селтик» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Бешикташа» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Селтик» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Селтика» и «Сельты» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Лига Европы. «Ювентус» справился с «Сельтой», «Бенфика» разгромила «Селтик»
15 октября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+