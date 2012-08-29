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Селтик - Хельсингборг
Селтик - Хельсингборг: обзор матча 29 августа 2012
Селтик
29.08.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Хельсингборг
30'
Г. Хупер
88'
В. Ваньяма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Хельсингборг
Замена
П. МакКурт
️️️️
Г. Хупер
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
В. Ваньяма
Пас отдал
Г. Хупер
88'
86'
Желтая карточка
Н. Джурдич
Желтая карточка
К. Уилсон
84'
81'
Замена
Д. Нордмарк
️️️️
В. Атта
Замена
М. Лустиг
️️️️
А. Мэттьюз
76'
75'
Замена
М. Линдстрем
️️️️
Э. Валстедт
Замена
Т. Уотт
️️️️
Г. Самарас
70'
62'
Желтая карточка
Д. Аккам
62'
Замена
Д. Аккам
️️️️
Т. Сёрум
Желтая карточка
А. Мэттьюз
45'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хупер
Пас отдал
Г. Самарас
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
88
Гари Хупер
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
4
Валид Атта
ЦЗ
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
3
Лорет Садику
ЦЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Томас Сёрум
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
18
Патрик Твардзик
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
32
Тони Уотт
ЦФ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
7
Маттиас Линдстрем
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
10
Альваро
ЦФ
4-3-1-2
17
Форстер
3
Исагирре
6
Уилсон
4
Малгрю
3
Мэттьюз
15
Коммонс
2
Ваньяма
8
Браун
49
Форрест
30
Самарас
88
Хупер
3-2-3-2
30
Ханссон
3
Садику
21
Андерссон
21
Уронен
4
Атта
23
Валстедт
8
Гаши
11
Бедойя
7
Малангу
28
Джурдич
11
Сёрум
3
Мэттьюз
23
Лустиг
23
Лустиг
3
Мэттьюз
88
Хупер
15
МакКурт
15
МакКурт
88
Хупер
30
Самарас
32
Уотт
32
Уотт
30
Самарас
23
Валстедт
7
Линдстрем
7
Линдстрем
23
Валстедт
11
Сёрум
11
Аккам
11
Аккам
11
Сёрум
4
Атта
16
Нордмарк
16
Нордмарк
4
Атта
Остались в запасе
Селтик
Хельсингборг
18
Патрик Твардзик
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
10
Альваро
ЦФ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Остались в запасе
18
Патрик Твардзик
ЦП
24
Лукаш Залушка
ВР
4
Томас Рогне
ЦЗ
9
Дэрил Мерфи
ЦФ
Остались в запасе
10
Альваро
ЦФ
1
Даниэль Андерссон
ВР
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Аге Хареиде
Статистика матча Селтик - Хельсингборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Селтик Парк
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