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Хельсингборг - Селтик
Хельсингборг - Селтик: обзор матча 21 августа 2012
Хельсингборг
21.08.2012, вторник, 22:45
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Селтик
2'
К. Коммонс
75'
Г. Самарас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хельсингборг - Селтик
90'
Замена
Т. Уотт
️️️️
К. Коммонс
Желтая карточка
Альваро
89'
75'
ГОЛ! 0:2!
Г. Самарас
Пас отдал
Ч. Малгрю
66'
Замена
К. Уилсон
️️️️
Д. Ледли
Замена
Альваро
️️️️
Т. Сёрум
65'
Замена
Д. Аккам
️️️️
Э. Валстедт
63'
62'
Желтая карточка
Т. Рогне
Желтая карточка
А. Гаши
54'
46'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Б. Каял
34'
Желтая карточка
Ф. Форстер
28'
Желтая карточка
Ч. Малгрю
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Коммонс
Пас отдал
Г. Самарас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хельсингборг
30
Пер Ханссон
ВР
4
Валид Атта
ЦЗ
21
Кристоффер Андерссон
ЦЗ
3
Лорет Садику
ЦЗ
23
Эрик Валстедт
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
8
Ардиан Гаши
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
7
Мэй Малангу
ЦП
11
Томас Сёрум
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Аге Хареиде
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
3
Адам Мэттьюз
ПЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
88
Гари Хупер
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Хельсингборг
1
Даниэль Андерссон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
10
Альваро
ЦФ
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
32
Тони Уотт
ЦФ
3-2-3-2
30
Ханссон
3
Садику
23
Валстедт
21
Уронен
21
Андерссон
4
Атта
8
Гаши
11
Бедойя
7
Малангу
28
Джурдич
11
Сёрум
4-4-2
17
Форстер
3
Мэттьюз
4
Малгрю
4
Рогне
3
Исагирре
7
Каял
16
Ледли
8
Браун
15
Коммонс
30
Самарас
88
Хупер
11
Сёрум
10
Альваро
10
Альваро
11
Сёрум
23
Валстедт
11
Аккам
11
Аккам
23
Валстедт
7
Каял
49
Форрест
49
Форрест
7
Каял
16
Ледли
6
Уилсон
6
Уилсон
16
Ледли
15
Коммонс
32
Уотт
32
Уотт
15
Коммонс
Остались в запасе
Хельсингборг
Селтик
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Главный тренер
Аге Хареиде
24
Лукаш Залушка
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Нил Леннон
Остались в запасе
16
Джозеф Баффо
ЦЗ
1
Даниэль Андерссон
ВР
3
Эрик Эдман
ЛЗ
16
Даниэль Нордмарк
ЦП
13
Рашид Буаузан
ЛФ
Остались в запасе
24
Лукаш Залушка
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
Главный тренер
Аге Хареиде
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Хельсингборг - Селтик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Хельсингборг
1 : 2
31.10.2015
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Сундсвалль
2 : 1
25.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
Хаммарбю
1 : 4
18.10.2015
Хельсингборг
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хельсингборг
2 : 1
04.10.2015
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Юргорден
2 : 2
28.09.2015
Хельсингборг
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Олегариу Бенкеренса
(Лейрия)
Стадион:
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