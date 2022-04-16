Марк Гурман - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гурман
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Имя
|Марк
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Гурман
|Команда
|Кызыл-Жар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Алматы
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кызыл-Жар
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.10.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:2
|Кайрат (Алматы)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|4:0
|Ордабасы (Шымкент)
|05.09.2022
|1' -90'
|Актобе (Актобе)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|21.08.2022
|1' -90'
|Астана (Астана)
|1:0
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:3
|Тобол (Костанай)
|19.06.2022
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|1:2
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|07.05.2022
|86' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тараз (Тараз)
|02.05.2022
|46' -90'
|Кайрат (Алматы)
|1:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|23.04.2022
|1' -90'
|Ордабасы (Шымкент)
|3:1
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|16.04.2022
|1' -54'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Актобе (Актобе)