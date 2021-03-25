Даниэль Кауфманн - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Кауфманн
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Кауфманн
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Грабс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2021
|71' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Румыния
|11.11.2021
|1' -90'
|Германия
|9:0
|Лихтенштейн
|20'
|08.10.2021
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:4
|Северная Македония
|52'
|08.09.2021
|1' -89'
|Армения
|1:1
|Лихтенштейн
|90'
|05.09.2021
|Был в запасе
|Румыния
|2:0
|Лихтенштейн
|02.09.2021
|1' -89'
|Лихтенштейн
|0:2
|Германия
|31.03.2021
|1' -90'
|Лихтенштейн
|1:4
|Исландия
|28.03.2021
|Был в запасе
|Северная Македония
|5:0
|Лихтенштейн
|25.03.2021
|1' -89'
|Лихтенштейн
|0:1
|Армения