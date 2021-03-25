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    Даниэль Кауфманн - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Кауфманн
    Команда Вадуц
    Состав Основной
    Родной город Грабс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 декабря 1990 (32 года)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лихтенштейн 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2021 71' -90' Лихтенштейн 0:2 Румыния
    11.11.2021 1' -90' Германия 9:0 Лихтенштейн
    20'
    08.10.2021 1' -90' Лихтенштейн 0:4 Северная Македония
    52'
    08.09.2021 1' -89' Армения 1:1 Лихтенштейн
    90'
    05.09.2021 Был в запасе Румыния 2:0 Лихтенштейн
    02.09.2021 1' -89' Лихтенштейн 0:2 Германия
    31.03.2021 1' -90' Лихтенштейн 1:4 Исландия
    28.03.2021 Был в запасе Северная Македония 5:0 Лихтенштейн
    25.03.2021 1' -89' Лихтенштейн 0:1 Армения
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