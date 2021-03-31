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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Исландия
Лихтенштейн - Исландия: обзор матча 31 марта 2021
Лихтенштейн
31.03.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 3 тур
1 : 4
Завершен
Исландия
79'
Я. Фрик
12'
Б. Саеварссон
45+1'
Б. Бьярнасон
77'
В. Пальссон
90+3'
Р. Мар Сигурйонссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Исландия
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Р. Мар Сигурйонссон
81'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
А. Ингви Траустасон
ГОЛ! 1:3!
Я. Фрик
79'
77'
ГОЛ! 0:3!
В. Пальссон
Пас отдал
А. Сигурдссон
72'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Н. Фроммельт
️️️️
М. Бюхель
69'
63'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
63'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
С. Арон Гудьонсен
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Йилдыз
46'
46'
Замена
Р. Мар Сигурйонссон
️️️️
А. Гуннарссон
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
А. Ингви Траустасон
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Саеварссон
Пас отдал
Х. Магнуссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
3
Максимилиан Гопель
ЛЗ
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
20
Сандро Вольфингер
ЦЗ
15
Сейхан Йилдыз
ПЗ
8
Арон Зеле
ЦП
13
Мартин Бюхель
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Исландия
1
Рунар Рунарссон
ВР
2
Биркир-Мар Саеварссон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Лихтенштейн
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
13
Бенжамен Фогт
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
17
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
22
Йон Бедварссон
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
3-2-3-2
12
Оспельт
4
Кауфманн
23
Хофер
20
Вольфингер
3
Гопель
15
Йилдыз
8
Зеле
13
Бюхель
14
Мейер
22
Фрик
10
Фрик
4-5-1
1
Рунарссон
5
Ингасон
23
Магнуссон
16
Херманнссон
2
Саеварссон
7
Гудмундссон
4
Пальссон
14
Гуннарссон
21
Траустасон
8
Бьярнасон
17
Гудьонсен
13
Бюхель
19
Фроммельт
19
Фроммельт
13
Бюхель
15
Йилдыз
2
Брендле
2
Брендле
15
Йилдыз
21
Траустасон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
21
Траустасон
17
Гудьонсен
17
Фридйонссон
17
Фридйонссон
17
Гудьонсен
14
Гуннарссон
16
Мар Сигурйонссон
16
Мар Сигурйонссон
14
Гуннарссон
7
Гудмундссон
21
Сигурдссон
21
Сигурдссон
7
Гудмундссон
8
Бьярнасон
11
Торстейнссон
11
Торстейнссон
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Лихтенштейн
Исландия
4
Филипп Оспельт
ЦФ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
13
Бенжамен Фогт
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
4
Филипп Оспельт
ЦФ
12
Лоренцо Ло Руссо
ВР
1
Бенджамин Бюхель
ВР
13
Бенжамен Фогт
ЛЗ
21
Александер Марксер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
5
Мартин Марксер
ЦЗ
5
Никлас Бек
ЦЗ
4
Рафаэль Грюненфельдер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
Остались в запасе
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
1
Огмундур Кристинссон
ВР
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Лихтенштейн - Исландия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Райнпарк
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