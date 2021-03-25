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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Лихтенштейн - Армения
Лихтенштейн - Армения: обзор матча 25 марта 2021
Лихтенштейн
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 1 тур
0 : 1
Завершен
Армения
84'
Н. Фроммельт (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лихтенштейн - Армения
90'
+2
Замена
В. Бичахчян
️️️️
Т. Барсегян
84'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Н. Фроммельт
Желтая карточка
Й. Хофер
83'
75'
Замена
Э. Бабаян
️️️️
Х. Байрамян
73'
Желтая карточка
О. Амбарцумян
Замена
Н. Фроммельт
️️️️
Л. Мейер
65'
Замена
Д. Брендле
️️️️
С. Йилдыз
65'
64'
Замена
А. Миранян
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
50'
Желтая карточка
С. Адамян
Желтая карточка
Я. Фрик
45'
+3
31'
Желтая карточка
Х. Байрамян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лихтенштейн
1
Бенджамин Бюхель
ВР
4
Даниэль Кауфманн
ЦЗ
3
Максимилиан Гопель
ЦЗ
23
Йенс Хофер
ЦЗ
6
Андреас Малин
ЦЗ
18
Николас Хаслер
ЦП
14
Ливио Мейер
ЦП
8
Арон Зеле
ЦП
10
Ноа Фрик
ЦФ
22
Яник Фрик
ЦФ
15
Сейхан Йилдыз
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Армения
1
Давид Юрченко
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
8
Соломон Удо
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
7
Хорен Байрамян
АП
14
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Лихтенштейн
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
21
Александер Марксер
ЦЗ
19
Ноа Фроммельт
ЦП
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
2
Даниэль Брендле
ЦП
4
Филипп Оспельт
ЦФ
Армения
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
21
Сероб Григорян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
23
Ваган Бичахчян
ЦП
18
Артур Миранян
ЦФ
9
Эдгар Бабаян
ЦФ
20
Александр Карапетян
ЦФ
4-3-3
1
Бюхель
4
Кауфманн
23
Хофер
6
Малин
3
Гопель
18
Хаслер
14
Мейер
8
Зеле
15
Йилдыз
22
Фрик
10
Фрик
3-1-4-1-1
1
Юрченко
13
Оганесян
3
Ароян
2
Калисир
5
Григорян
14
Бриаско-Балекян
19
Амбарцумян
11
Барсегян
8
Удо
7
Байрамян
22
Адамян
14
Мейер
19
Фроммельт
19
Фроммельт
14
Мейер
15
Йилдыз
2
Брендле
2
Брендле
15
Йилдыз
11
Барсегян
23
Бичахчян
23
Бичахчян
11
Барсегян
14
Бриаско-Балекян
18
Миранян
18
Миранян
14
Бриаско-Балекян
7
Байрамян
9
Бабаян
9
Бабаян
7
Байрамян
Остались в запасе
Лихтенштейн
Армения
4
Филипп Оспельт
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
21
Александер Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Главный тренер
Мартин Штоклаза
21
Сероб Григорян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Остались в запасе
4
Филипп Оспельт
ЦФ
12
Юстин Оспельт
ВР
21
Томас Хоби
ВР
21
Александер Марксер
ЦЗ
16
Фабио Вольфингер
ЦП
20
Сандро Вольфингер
ЦП
Остались в запасе
21
Сероб Григорян
ЦЗ
20
Карен Мурадян
ЦЗ
16
Анатолий Айвазов
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
4
Тарон Восканян
ЦЗ
15
Айк Ишханян
ЦЗ
20
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Мартин Штоклаза
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Статистика матча Лихтенштейн - Армения
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
2 : 1
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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