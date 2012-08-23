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    Хельги Даниэльссон - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Хельги
    Фамилия Даниэльссон
    Команда Орхус
    Состав Основной
    Родной город Уппсала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 1981 (41 год)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 8 2 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.12.2012 1' -90' Днепр (Днепр) 4:0 АИК (Стокгольм)
    23.11.2012 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:2 Наполи (Неаполь)
    35'
    08.11.2012 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:0 ПСВ (Эйндховен)
    25.10.2012 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:1 АИК (Стокгольм)
    04.10.2012 1' -90' АИК (Стокгольм) 2:3 Днепр (Днепр)
    5' 45' 90'
    20.09.2012 1' -81' Наполи (Неаполь) 4:0 АИК (Стокгольм)
    30.08.2012 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:2 АИК (Стокгольм)
    23.08.2012 1' -79' АИК (Стокгольм) 0:1 ЦСКА (Москва)
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