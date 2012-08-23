Хельги Даниэльссон - статистика
#13 | Полузащитник
|Имя
|Хельги
|Фамилия
|Даниэльссон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уппсала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Имя
|Хельги
|Фамилия
|Даниэльссон
|Команда
|Орхус
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уппсала
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 июля 1981 (41 год)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|8
|2
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|4:0
|АИК (Стокгольм)
|23.11.2012
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|35'
|08.11.2012
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:0
|ПСВ (Эйндховен)
|25.10.2012
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:1
|АИК (Стокгольм)
|04.10.2012
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|2:3
|Днепр (Днепр)
|5' 45' 90'
|20.09.2012
|1' -81'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|АИК (Стокгольм)
|30.08.2012
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|АИК (Стокгольм)
|23.08.2012
|1' -79'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|ЦСКА (Москва)