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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Наполи - АИК
Наполи - АИК: обзор матча 20 сентября 2012
Наполи
20.09.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
4 : 0
Завершен
АИК
6'
Э. Варгас
46'
Э. Варгас
69'
В. Бехрами
90+1'
Б. Джемаили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - АИК
ГОЛ! 4:0!
Б. Джемаили
Пас отдал
Л. Инсинье
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Бангура
81'
Замена
В. Люндберг
️️️️
Х. Даниэльссон
Замена
К. Суньига
️️️️
Э. Варгас
80'
76'
Замена
Х. Гоитом
️️️️
К. Карикари
75'
Желтая карточка
Н. Йоханссон
Красная карточка
М. Гамшик
75'
70'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
М. Кайонго-Мутумба
ГОЛ! 3:0!
В. Бехрами
Пас отдал
М. Гамшик
69'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
М. Донадель
56'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Ф. Фернандес
46'
ГОЛ! 2:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Л. Инсинье
46'
Желтая карточка
М. Донадель
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Э. Варгас
Пас отдал
А. Гамберини
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
22
Кваме Карикари
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
19
Робин Квайсон
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
4-4-1-1
21
Розати
6
Ароника
6
Фернандес
5
Гамберини
27
Место
3
Доссена
7
Эль-Каддури
85
Бехрами
33
Донадель
10
Инсинье
11
Варгас
4-4-2
27
Турина
16
Лорентсон
45
Майсторович
3
Карлссон
4
Йоханссон
30
Лалавеле
5
Боргес
13
Даниэльссон
9
Кайонго-Мутумба
22
Карикари
18
Бангура
11
Варгас
18
Суньига
18
Суньига
11
Варгас
33
Донадель
21
Джемаили
21
Джемаили
33
Донадель
6
Фернандес
17
Гамшик
17
Гамшик
6
Фернандес
9
Кайонго-Мутумба
19
Квайсон
19
Квайсон
9
Кайонго-Мутумба
13
Даниэльссон
23
Люндберг
23
Люндберг
13
Даниэльссон
22
Карикари
36
Гоитом
36
Гоитом
22
Карикари
Остались в запасе
Наполи
АИК
25
Бруно Увини
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Кенни Страматопулос
ВР
20
Ибрахима Моро
ЦП
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
13
Кенни Страматопулос
ВР
20
Ибрахима Моро
ЦП
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча Наполи - АИК
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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