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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ПСВ - АИК
ПСВ - АИК: обзор матча 25 октября 2012
ПСВ
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
1 : 1
Завершен
АИК
80'
Д. Ленс
61'
К. Карикари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - АИК
90'
+5
Желтая карточка
Д. Майсторович
90'
+3
Желтая карточка
И. Турина
ГОЛ! 1:1!
Д. Ленс
Пас отдал
Д. Мертенс
80'
Желтая карточка
К. Строотман
75'
71'
Замена
В. Люндберг
️️️️
М. Кайонго-Мутумба
64'
Замена
М. Бангура
️️️️
Р. Квайсон
61'
ГОЛ! 0:1!
К. Карикари
Пас отдал
Н. Йоханссон
Замена
П. Тытонь
️️️️
Б. Ватерман
57'
Замена
Л. Нарсинг
️️️️
П. ван Ойен
55'
46'
Замена
Д. Густавссон
️️️️
А. Лалавеле
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
17
Джермейн Ленс
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
5
Селсо Боргес
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
30
Атакора Лалавеле
ПП
19
Робин Квайсон
ЦФ
22
Кваме Карикари
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
18
Мохамед Бангура
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
3-5-2
24
Ватерман
15
Виллемс
4
Дерейк
6
Марсело
17
Ленс
20
ван Ойен
13
Хатчинсон
8
Строотман
23
Вейналдум
9
Матавж
10
Мертенс
4-4-2
27
Турина
16
Лорентсон
3
Карлссон
45
Майсторович
4
Йоханссон
30
Лалавеле
5
Боргес
13
Даниэльссон
9
Кайонго-Мутумба
22
Карикари
19
Квайсон
24
Ватерман
22
Тытонь
22
Тытонь
24
Ватерман
20
ван Ойен
7
Нарсинг
7
Нарсинг
20
ван Ойен
19
Квайсон
18
Бангура
18
Бангура
19
Квайсон
30
Лалавеле
90
Густавссон
90
Густавссон
30
Лалавеле
9
Кайонго-Мутумба
23
Люндберг
23
Люндберг
9
Кайонго-Мутумба
Остались в запасе
ПСВ
АИК
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
Главный тренер
Андреас Альм
Остались в запасе
3
Вилфред Баума
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
24
Орландо Энгелаар
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Остались в запасе
20
Ибрахима Моро
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Андреас Альм
Статистика матча ПСВ - АИК
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Информация о матче
Главный судья:
Эмир Алечкович
Стадион:
Филипс
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