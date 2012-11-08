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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - ПСВ
АИК - ПСВ: обзор матча 08 ноября 2012
АИК
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
1 : 0
Завершен
ПСВ
12'
М. Бангура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - ПСВ
75'
Замена
М. Депай
️️️️
С. Манолев
Замена
Д. Тьернстрем
️️️️
Д. Густавссон
75'
Замена
В. Люндберг
️️️️
Р. Квайсон
68'
65'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Л. Нарсинг
Желтая карточка
Р. Квайсон
26'
ГОЛ! 1:0!
М. Бангура
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
18
Мохамед Бангура
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
22
Кваме Карикари
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
ПСВ
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-3-1-2
27
Турина
4
Йоханссон
2
Бэкмэн
3
Карлссон
16
Лорентсон
20
Моро
13
Даниэльссон
5
Боргес
90
Густавссон
19
Квайсон
18
Бангура
4-3-3
24
Ватерман
11
Манолев
6
Марсело
4
Дерейк
15
Виллемс
13
Хатчинсон
24
Энгелаар
23
Вейналдум
9
Матавж
10
Мертенс
7
Нарсинг
90
Густавссон
8
Тьернстрем
8
Тьернстрем
90
Густавссон
19
Квайсон
23
Люндберг
23
Люндберг
19
Квайсон
11
Манолев
10
Депай
10
Депай
11
Манолев
7
Нарсинг
9
Локадия
9
Локадия
7
Нарсинг
Остались в запасе
АИК
ПСВ
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
22
Кваме Карикари
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
9
Мартин Кайонго-Мутумба
ЛП
22
Кваме Карикари
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
8
Марсель Ритцмайер
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча АИК - ПСВ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Стадион:
Расунда
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