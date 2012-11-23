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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АИК - Наполи
АИК - Наполи: обзор матча 23 ноября 2012
АИК
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
35'
Х. Даниэльссон
20'
Б. Джемаили
90+4'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АИК - Наполи
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Кавани
90'
Желтая карточка
В. Бехрами
85'
Красная карточка
С. Ароника
Замена
К. Карикари
️️️️
Р. Квайсон
76'
73'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Б. Джемаили
Желтая карточка
Н. Бэкмэн
71'
64'
Замена
К. Суньига
️️️️
Д. Место
62'
Замена
Г. Инлер
️️️️
М. Донадель
45'
+2
Желтая карточка
Э. Кавани
Желтая карточка
И. Моро
45'
ГОЛ! 1:1!
Х. Даниэльссон
Пас отдал
В. Люндберг
35'
20'
ГОЛ! 0:1!
Б. Джемаили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АИК
27
Иван Турина
ВР
4
Нильс-Эрик Йоханссон
ЛЗ
2
Никлас Бэкмэн
ЦЗ
3
Пер Карлссон
ЦЗ
16
Мартин Лорентсон
ПЗ
20
Ибрахима Моро
ЦП
13
Хельги Даниэльссон
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
18
Мохамед Бангура
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
23
Виктор Люндберг
ЦФ
Главный тренер
Андреас Альм
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
АИК
13
Кенни Страматопулос
ВР
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
90
Даниэль Густавссон
ПВ
22
Кваме Карикари
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
4-3-3
27
Турина
4
Йоханссон
2
Бэкмэн
3
Карлссон
16
Лорентсон
20
Моро
13
Даниэльссон
5
Боргес
23
Люндберг
19
Квайсон
18
Бангура
4-4-2
21
Розати
27
Место
6
Ароника
5
Гамберини
3
Бритос
85
Бехрами
21
Джемаили
33
Донадель
3
Доссена
11
Варгас
10
Кавани
19
Квайсон
22
Карикари
22
Карикари
19
Квайсон
27
Место
18
Суньига
18
Суньига
27
Место
33
Донадель
88
Инлер
88
Инлер
33
Донадель
21
Джемаили
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Джемаили
Остались в запасе
АИК
Наполи
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Главный тренер
Андреас Альм
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
8
Даниэль Тьернстрем
ЦП
13
Кенни Страматопулос
ВР
6
Роберт Ахман-Перссон
ЦП
29
Габриэль Озкан
ЦП
45
Даниэль Майсторович
ЦЗ
90
Даниэль Густавссон
ПВ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Андреас Альм
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча АИК - Наполи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
АИК
- : -
21.11.2026
Дегерфорс
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
ГАИС
2 : 1
02.11.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
АИК
2 : 2
27.10.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Сириус
1 : 2
24.10.2026
АИК
Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
АИК
2 : 2
17.10.2026
Гетеборг
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
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