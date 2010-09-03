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    Гьергж Музака - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Гьергж
    Фамилия Музака
    Команда Скендербеу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 августа 1984 (38 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Албания 9 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.10.2011 77' -90' Албания 1:1 Румыния
    07.10.2011 1' -90' Франция 3:0 Албания
    06.09.2011 46' -90' Люксембург 2:1 Албания
    07.06.2011 73' -90' Босния и Герцеговина 2:0 Албания
    26.03.2011 90' -90' Албания 1:0 Белоруссия
    12.10.2010 59' -90' Белоруссия 2:0 Албания
    08.10.2010 1' -65' Албания 1:1 Босния и Герцеговина
    07.09.2010 1' -80' Албания 1:0 Люксембург
    03.09.2010 81' -90' Румыния 1:1 Албания
    87'
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