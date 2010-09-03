Гьергж Музака - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Гьергж
|Фамилия
|Музака
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1984 (38 лет)
|Имя
|Гьергж
|Фамилия
|Музака
|Команда
|Скендербеу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 августа 1984 (38 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Албания
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.10.2011
|77' -90'
|Албания
|1:1
|Румыния
|07.10.2011
|1' -90'
|Франция
|3:0
|Албания
|06.09.2011
|46' -90'
|Люксембург
|2:1
|Албания
|07.06.2011
|73' -90'
|Босния и Герцеговина
|2:0
|Албания
|26.03.2011
|90' -90'
|Албания
|1:0
|Белоруссия
|12.10.2010
|59' -90'
|Белоруссия
|2:0
|Албания
|08.10.2010
|1' -65'
|Албания
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.09.2010
|1' -80'
|Албания
|1:0
|Люксембург
|03.09.2010
|81' -90'
|Румыния
|1:1
|Албания
|87'