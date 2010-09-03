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Расписание матчей
Евро-2024
Румыния - Албания
Румыния - Албания: обзор матча 03 сентября 2010
Румыния
03.09.2010, пятница, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 1 тур
1 : 1
Завершен
Албания
80'
Б. Станку
87'
Г. Музака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Албания
Желтая карточка
О. Хереа
ГОЛ! 1:1!
Г. Музака
Замена
Г. Музака
️️️️
К. Дуро
ГОЛ! 1:0!
Б. Станку
Замена
Г. Лика
️️️️
Э. Скела
Замена
О. Хереа
️️️️
Р. Кочиш
Замена
Б. Станку
️️️️
Д. Никулаэ
Замена
Х. Салихи
️️️️
Э. Богдани
Замена
Г. Мурешан
️️️️
К. Мариус Контра
Желтая карточка
К. Вангели
Желтая карточка
Р. Рац
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
6
Мирел Радои
ЦЗ
2
Космин Мариус Контра
ПЗ
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Георге Флореску
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
21
Даниэль Никулаэ
ЦФ
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Эрвин Скела
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Габриэль Мурешан
ОП
0
Овидиу Хереа
ЦП
19
Богдан Станку
ЦФ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Албания
0
Гилман Лика
ЦП
0
Гьергж Музака
ЦП
18
Хамди Салихи
ЦФ
4-4-2
1
Лобонц
3
Рац
0
Тамаш
6
Радои
2
Контра
11
Кочиш
17
Деяк
11
Торже
0
Флореску
0
Марика
21
Никулаэ
3-2-1-1-1
0
Бечай
0
Даллку
0
Вангели
2
Лила
5
Цана
6
Цурри
0
Дуро
0
Скела
15
Богдани
11
Кочиш
0
Хереа
0
Хереа
11
Кочиш
2
Контра
0
Мурешан
0
Мурешан
2
Контра
21
Никулаэ
19
Станку
19
Станку
21
Никулаэ
0
Скела
0
Лика
0
Лика
0
Скела
0
Дуро
0
Музака
0
Музака
0
Дуро
15
Богдани
18
Салихи
18
Салихи
15
Богдани
Остались в запасе
Румыния
Албания
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Йосип Куже
Остались в запасе
1
Костел Пантилимон
ВР
0
Михай Нешу
ЛЗ
2
Василе Мафтей
ПЗ
0
Мариус Билашко
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Йосип Куже
Статистика матча Румыния - Албания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
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Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
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