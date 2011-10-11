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Албания - Румыния
Албания - Румыния: обзор матча 11 октября 2011
Албания
11.10.2011, вторник, 23:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 12 тур
1 : 1
Завершен
Румыния
24'
Х. Салихи
77'
С. Лукин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Румыния
Замена
Г. Букур
️️️️
К. Лазэр
Замена
Г. Музака
️️️️
О. Роши
ГОЛ! 1:1!
С. Лукин
Желтая карточка
Г. Тамаш
Замена
Я. Хика
️️️️
Э. Бакай
Замена
Г. Торже
️️️️
Б. Николицэ
Желтая карточка
Б. Николицэ
Замена
Б. Станку
️️️️
Ч. Марика
ГОЛ! 1:0!
Х. Салихи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Алтын Лала
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Элис Бакай
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Румыния
23
Силвиу Лунг
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Габриэль Тамаш
ЦЗ
3
Ясмин Латовлевич
ЦЗ
15
Дорин Гоян
ЦЗ
16
Бэнел Николицэ
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
11
Рэзван Кочиш
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
10
Адриан Муту
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Албания
0
Исли Хиди
ВР
2
Франк Велиу
ЦЗ
7
Агонит Саллай
ЦЗ
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Гилман Лика
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
Румыния
12
Кристиан Балградян
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
17
Георге Букур
ЛП
11
Габриэль Торже
ЦП
19
Кристя Адриан
ПП
19
Богдан Станку
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Уйкани
0
Тели
0
Даллку
2
Лила
5
Цана
0
Лала
21
Роши
13
Лилай
0
Бакай
18
Салихи
15
Богдани
4-1-3-2
23
Лунг
0
Тамаш
3
Латовлевич
15
Гоян
4
Лукин
0
Бурчану
11
Кочиш
0
Лазэр
16
Николицэ
10
Муту
0
Марика
21
Роши
0
Музака
0
Музака
21
Роши
0
Бакай
0
Хика
0
Хика
0
Бакай
0
Лазэр
17
Букур
17
Букур
0
Лазэр
16
Николицэ
11
Торже
11
Торже
16
Николицэ
0
Марика
19
Станку
19
Станку
0
Марика
Остались в запасе
Албания
Румыния
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
7
Агонит Саллай
ЦЗ
0
Исли Хиди
ВР
Главный тренер
Йосип Куже
12
Кристиан Балградян
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
7
Агонит Саллай
ЦЗ
0
Исли Хиди
ВР
Остались в запасе
12
Кристиан Балградян
ВР
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
19
Кристя Адриан
ПП
Главный тренер
Йосип Куже
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Статистика матча Албания - Румыния
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
06.06.2026
Люксембург
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
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