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Расписание матчей
Евро-2024
Албания - Беларусь
Албания - Беларусь: обзор матча 26 марта 2011
Албания
26.03.2011, суббота, 22:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 5 тур
1 : 0
Завершен
Беларусь
62'
Х. Салихи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Албания - Беларусь
Замена
Г. Музака
️️️️
Х. Салихи
+3
Замена
П. Ситко
️️️️
А. Путило
Замена
К. Дуро
️️️️
Э. Скела
Замена
Э. Бакай
️️️️
Э. Богдани
Замена
А. Быченок
️️️️
А. Кульчий
ГОЛ! 1:0!
Х. Салихи
Желтая карточка
Д. Молош
Желтая карточка
В. Глеб
Замена
Л. Ковель
️️️️
С. Кривец
Желтая карточка
Л. Цана
Желтая карточка
И. Шитов
Желтая карточка
А. Кульчий
Желтая карточка
А. Лала
18'
Желтая карточка
Х. Салихи
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Алтын Лала
ОП
0
Эрвин Скела
АП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Йосип Куже
Беларусь
1
Сергей Веремко
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
17
Ян Тигорев
ОП
15
Сергей Кисляк
ОП
16
Сергей Кривец
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Элис Бакай
АП
Беларусь
1
Антон Амельченко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
9
Леонид Ковель
ПЗ
0
Александр Быченок
ЦП
26
Павел Ситко
ЦП
3-3-1-2
1
Уйкани
5
Цана
7
Аголли
0
Булку
0
Вангели
0
Лала
2
Лила
0
Скела
18
Салихи
15
Богдани
4-2-3-1
1
Веремко
4
Шитов
7
Омельянчук
4
Мартынович
0
Молош
17
Тигорев
15
Кисляк
16
Кривец
14
Путило
2
Кульчий
17
Глеб
18
Салихи
0
Музака
0
Музака
18
Салихи
0
Скела
0
Дуро
0
Дуро
0
Скела
15
Богдани
0
Бакай
0
Бакай
15
Богдани
2
Кульчий
0
Быченок
0
Быченок
2
Кульчий
14
Путило
26
Ситко
26
Ситко
14
Путило
16
Кривец
9
Ковель
9
Ковель
16
Кривец
Остались в запасе
Албания
Беларусь
0
Аржан Бечай
ВР
Главный тренер
Йосип Куже
1
Антон Амельченко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
Остались в запасе
0
Аржан Бечай
ВР
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
0
Максим Жавнерчик
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Главный тренер
Йосип Куже
Главный тренер
Бернд Штанге
Статистика матча Албания - Беларусь
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
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