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Расписание матчей
Евро-2024
Беларусь - Албания
Беларусь - Албания: обзор матча 12 октября 2010
Беларусь
12.10.2010, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧЕ-2012, группа D, 4 тур
2 : 0
Завершен
Албания
10'
В. Родионов
77'
С. Кривец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Беларусь - Албания
+1
Вторая желтая
А. Даллку
Замена
А. Юревич
️️️️
Д. Молош
Замена
В. Глеб
️️️️
А. Путило
Замена
Э. Капллани
️️️️
Э. Скела
Желтая карточка
А. Путило
ГОЛ! 2:0!
С. Кривец
Замена
Э. Бакай
️️️️
Г. Лика
Замена
С. Кривец
️️️️
А. Кульчий
Замена
Г. Музака
️️️️
Э. Булку
Желтая карточка
Т. Калачев
Желтая карточка
Д. Молош
Желтая карточка
Э. Скела
Желтая карточка
Г. Лика
10'
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ! 1:0!
В. Родионов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Юрий Жевнов
ВР
0
Дмитрий Молош
ЛЗ
7
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Игорь Шитов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
17
Ян Тигорев
ОП
14
Антон Путило
ЦП
2
Александр Кульчий
ЦП
23
Тимофей Калачев
ПП
0
Виталий Родионов
ЦФ
Главный тренер
Бернд Штанге
Албания
0
Аржан Бечай
ВР
0
Адмир Тели
ЦЗ
0
Кристи Вангели
ЦЗ
0
Арменд Даллку
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
0
Клодиан Дуро
ЦП
0
Эрвин Скела
АП
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
Беларусь
1
Антон Амельченко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
5
Александр Юревич
ПЗ
16
Сергей Кривец
ЦП
17
Вячеслав Глеб
ЦФ
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Гьергж Музака
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
0
Элис Бакай
АП
9
Эдмонд Капллани
ЦФ
4-2-3-1
1
Жевнов
0
Молош
7
Омельянчук
4
Мартынович
4
Шитов
15
Кисляк
17
Тигорев
14
Путило
2
Кульчий
23
Калачев
0
Родионов
3-2-2-1-1
0
Бечай
7
Аголли
2
Лила
0
Булку
0
Вангели
0
Даллку
0
Лика
0
Дуро
0
Скела
18
Салихи
0
Молош
5
Юревич
5
Юревич
0
Молош
2
Кульчий
16
Кривец
16
Кривец
2
Кульчий
14
Путило
17
Глеб
17
Глеб
14
Путило
0
Булку
0
Музака
0
Музака
0
Булку
0
Скела
9
Капллани
9
Капллани
0
Скела
0
Лика
0
Бакай
0
Бакай
0
Лика
Остались в запасе
Беларусь
Албания
1
Антон Амельченко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Главный тренер
Бернд Штанге
1
Самир Уйкани
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
17
Сергей Сосновский
ЦЗ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
0
Ямир Хика
ЦП
Главный тренер
Бернд Штанге
Главный тренер
Джемаль Мустеданажич
Статистика матча Беларусь - Албания
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
- : -
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
- : -
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Товарищеские матчи. Сборные
Албания
0 : 1
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